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Akılalmaz oyunu polisler bozdu! Kocasından altınları saklamak için yaptığı şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Akılalmaz oyunu polisler bozdu! Kocasından altınları saklamak için yaptığı şaşkına çevirdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Akılalmaz olay Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşandı. Kocasının memlekete dönme isteğini engellemek için altınları ve paraları saklayan kadın, olaya hırsızlık süsü verdi. Yabancı uyruklu kadının oyununu ise polis ekipleri ortaya çıkardı.

Akıllara durgunluk veren olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi.

Emniyet birimlerine evinin soyulduğunu bildiren yabancı uyruklu adam, gece yarısı evde ses duyduğunu, uyandığında bir kişinin kendisine saldırdığını, korku ve panikle gözünün karardığını, kendine geldiğinde evinin soyulduğunu fark ettiğini söyledi. 

"2 MİLYON TL KAYBIM VAR"

Evdeki kıyafet dolabının içinde bulunan 37 bin 800 dolar, 60 bin lira, 3 tam altın ve 3 adet bileziğin yerinde olmadığını söyleyen adam, 2 milyon lira kaybının olduğunu ve zanlıların yakalanmasını istedi.

KADININ OYUNUNU POLİSLER BOZDU

İhbarın ardından harekete geçen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı detaylı araştırmada aile bireylerinden kadının, eşinden habersiz oyun kurarak olaya hırsızlık süsü verdiğini ortaya çıkardı.

İTİRAF ETTİ

Yapılan görüşmede kadın, eşinin memleketine dönmek istediğini ancak küçük oğlunun lisede olmasından dolayı kendisinin gitmek istemediğini, bu yüzden böyle bir şey yaptığını itiraf etti. Evin başka odasında sakladığı altın ile paraları kendi rızasıyla eşine teslim eden kadın hakkında 'suç uydurma' işlemi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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