Akrabalar birbirine kurşun yağdırdı: Şanlıurfa'da arazi kavgasında çok sayıda ölü ve yaralı var!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada Ali B., Yılmaz B., İbrahim B., Mehmet B., Ahmet B., Selami B., Mehmet B., Murat B., Ahmet B., Muhammed B., Ahmet B., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ali B. ve Mehmet B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SİVEREK'TEKİ ARAZİ KAVGASINDA 6 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal Söylemez Mahallesi'nde de akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Taşlı ve sopalı kavgada, Ahmet K, Zozan K, Zini K, Ziynet K, Tuğba K. ve Zeynep K. yaralandı. İhbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.