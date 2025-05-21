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Aksaray 15 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki arkadaşını havalı tüfekle vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aksaray 15 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki arkadaşını havalı tüfekle vurdu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aksaray’da güvercin nedeniyle çıkan tartışmada 12 yaşındaki çocuk havalı tüfekle vurularak yaralandı. Olayın şüphelisi 15 yaşındaki çocuk ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Aksaray'da güvercin yüzünden çıkan kavgada 12 yaşındaki çocuk havalı tüfekle vurularak yaralandı.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde Derin A.A. (12) ile Y.Ç. (15) güvercin meselesi yüzünden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Y.Ç, havalı tüfekle Derin A.A'yı bacağından vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAKALANDI

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Derin A.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheli Y.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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