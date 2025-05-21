Suç aleti sayılmamıştı: Matti Ahmet davasındaki tartışmaya Bakanlıktan jet açıklama! "Evdeki bıçak" örneğiyle anlattılar

Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında 'bıçağın yasak sayılmaması' tartışmalarına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, "Evde kullandığımız ekmek bıçağı 6136 kapsamında suç değildir. Eğer ekmek bıçağı ile birini öldürür veya yaralarsanız buradaki silah suç aleti olarak kabul edilir" ifadesiyle konuya açıklık getirdi.

İstanbul Kadıköy'de arkadaşlarıyla pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, tanımadığı iki kişi tarafından öldürüldü. Katil zanlısı B.B.'nin cinayette kullandığı bıçakla ilgili kriminal inceleme yapıldı.

İncelemede bıçağın "yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı" belirlenerek, B.B. hakkında “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan takipsizlik kararı verildi.

ADALET BAKANLIĞI ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Adalet Bakanlığı'nın bu karara yönelik eleştiriler üzerine yaptığı yazılı açıklamada cinayette kullanılan bıçağın yasa dışı sayılmaması ve kovuşturmaya yer verilmediğine ilişkin çıkan haberlere dair yanlış anlaşılan bir konuya açıklık getirmek istendiği belirtildi:

- "Öncelikle suçun işlenmesi sırasında kullanılan bütün aletler silahtır. Örneğin bir kişi bir başkasına taş atsa, taşla yaralanma meydana gelse buradaki taş silah sayılır. Bu durum TCK’nın 6. maddesinde belirlenmiştir.

- Bunun dışında 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 4. maddesi suç unsuru sayılan silahları ihtiva eder. Bu kanuna göre bıçakların silah sayılabilmesi için belli bir ölçünün üzerinde olması gerekir. Aynı şekilde ateşli silahların da ruhsatsız olması, mermilerin de belli bir sayıda ele geçirilmiş olması gereklidir.

- Belli uzunluk ve şekildeki bıçakların suç teşkil etmesi hususu tamamen teknik bir konudur ve 6136 sayılı kanunda açıkça belirtilmiştir."

Açıklamada, kanunun 4. maddesindeki "Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır" hükmü alıntılanarak şunlara yer verildi:

"Eğer kişi bu maddede sayılan silahları bulundurursa otomatik olarak 6136’ya aykırı hareket etmiş olur. Sonuç olarak; evde kullandığımız ekmek bıçağı 6136 kapsamında suç değildir. Eğer ekmek bıçağı ile birini öldürür veya yaralarsanız buradaki silah suç aleti olarak kabul edilir."