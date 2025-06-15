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Alevlerin arasında kaldılar! Sahibi son anda yetişip hepsini kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Alevlerin arasında kaldılar! Sahibi son anda yetişip hepsini kurtardı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde boş arazide yangın çıktı. Arazide kulübe içinde mahsur kalan köpeklerin sahibi S.K., olay yerine gelerek hayvanlarını son anda kurtardı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi 15 Temmuz Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki boş bir arazide yangın çıktı.

S.K.'ya ait olduğu öğrenilen arazideki kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasıyla yükselen dumanlar kısa sürede caddeyi sardı.

Alevlerin arasında kaldılar! Sahibi son anda yetişip hepsini kurtardı - 1. Resim

Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verirken, arazide kulübe içinde av köpeği besleyen S.K., olay yerine gelerek yoğun duman arasından arkadaşıyla birlikte bahçeye daldı.

Alevlerin arasında kaldılar! Sahibi son anda yetişip hepsini kurtardı - 2. Resim

Kulübede mahsur kalan köpeklerini can havliyle kucaklayıp dışarı çıkaran S.K., köpekleri sağ salim kurtarmayı başardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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