Bursa'da bir şahıs, tartıştığı market çalışanını tabancayla bacağından vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken saldırgan ise kayıplara karıştı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, markete giren şüpheli ile market işletmecisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Alışveriş için girdiği markette çalışanı vurdu! Polis her yerde onu arıyor

BACAĞINDAN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, tabancayla market işletmecisini bacağından vurarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Alışveriş için girdiği markette çalışanı vurdu! Polis her yerde onu arıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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