Alışveriş için girdiği markette çalışanı vurdu! Polis her yerde onu arıyor
Bursa'da bir şahıs, tartıştığı market çalışanını tabancayla bacağından vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken saldırgan ise kayıplara karıştı.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, markete giren şüpheli ile market işletmecisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
BACAĞINDAN VURDU
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, tabancayla market işletmecisini bacağından vurarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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