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Amasya'da minibüs dere yatağına uçtu: Yaralılar var

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Amasya'da bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.

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Amasya Çağlayan Caddesi'nde seyir halinde olan F.A. yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'da minibüs dere yatağına uçtu: Yaralılar var
Başlık ResmiAmasya'da minibüs dere yatağına uçtu: Yaralılar var

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Amasya
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