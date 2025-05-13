Anaokulundaki çocukları sapkınlığına alet etmişti! Valilik jet hızıyla açıklama yaptı: 17 yaşındaki şüpheli gözaltında

Anaokulunda küçük çocuklarla uygunsuz içerikler çeken şahıs hakkında açıklama yapan Ağrı Valiliği, "Görüntülerde yer alan şahsın 17 yaşında olduğu, öğretmen olmadığı ve özel bir anaokulunda bu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup, hakkında adli işlemler başlatılmıştır" şeklinde açıklama yaptı.

Sosyal medya bu kez anaokulunda paylaşılan skandal görüntülerle çalkalandı. Küçük çocuklarla uygunsuz içerikler çeken kadın, tepki topladı.

Şahsın öğretmen olduğu öne sürülmüştü. Ağrı Valiliğinin açıklamasına göre şahsın 17 yaşında olduğu ve öğretmen olmadığı belirlendi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, küçük çocuklarla uygunsuz içerikler içeren videoların paylaşılması olayına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür.

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EKİPLER DERHAL HAREKETE GEÇTİ

Söz konusu içeriklerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine kolluk birimlerimizce derhal harekete geçilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan şahsın 17 yaşında olduğu, öğretmen olmadığı ve özel bir anaokulunda bu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

GÖZALTI VE İDARİ SORUŞTURMA

Şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup, hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Olayın gerçekleştiği özel anaokuluna ilişkin olarak da ilgili birimlerimizce idari soruşturma başlatılmıştır."