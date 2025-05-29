Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ankara'da korkunç patlama olayı! 1 işçi hayatını kaybetti

Ankara'da korkunç patlama olayı! 1 işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da korkunç patlama olayı! 1 işçi hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaatta, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Olay sırasında orada bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Ekipler söz konusu faciayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara’da bir inşaatta, korkunç bir hadise yaşandı.

Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi 3012. Sokak'ta devam eden bir konut inşaatında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Ankara'da korkunç patlama olayı! 1 işçi hayatını kaybetti - 1. Resim

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, inşaatta çalışan işçilerden Sait S'nin (41) hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Eli kanlı Netanyahu gözünü oraya dikti! Dinleme cihazı iddiası İsrail gündemini sarstı!Uzak Şehir Alya diziden ayrılıyor mu? Sinem Ünsal ayrılık kararı merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - 3. SayfaBursa'da yolcu otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiFethiye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaFethiye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var15 gün boyunca hastaneye gitti! Küçük Tunahan, nedeni bulunamayan hastalıktan can verdi - 3. SayfaKüçük Tunahan, nedeni bulunamayan hastalıktan can verdiİstanbul'da apartman yangını: Yaşlı kadın içeriden çıkamadı - 3. Sayfaİstanbul'da apartman yangını: Yaşlı kadın içeriden çıkamadıİzmir'de kanlı infaz! Saldırganların taradığı araçta can pazarı yaşandı - 3. SayfaBir aileyi tarayarak infaz ettilerBağcılar'da dehşet! Eşini silahla vurup intihar etti - 3. SayfaBağcılar'da dehşet! Eşini silahla vurup intihar etti
Sonraki Haber Yükleniyor...