Ankara'da korkunç patlama olayı! 1 işçi hayatını kaybetti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaatta, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Olay sırasında orada bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Ekipler söz konusu faciayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara’da bir inşaatta, korkunç bir hadise yaşandı.
Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi 3012. Sokak'ta devam eden bir konut inşaatında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, inşaatta çalışan işçilerden Sait S'nin (41) hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş