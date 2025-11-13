Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrollü yıkım çalışmaları sırasında 5 katlı bir bina aniden çöktü. Çökme sırasında moloz parçaları bazı iş yerlerine ve araçlara zarar verirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Tunus Caddesinde bulunan 5 katlı atıl bina, kontrollü yıkım çalışmaları sırasında aniden çöktü. Binanın çökmesi sırasında etrafa saçılan moloz parçaları bazı iş yerlerine ve araçlara zarar verdi.

Bölge toz bulutu altında kalırken, enkazda AFAD ve itfaiye ekiplerince arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

"ÇALIŞMALARI DENGESİZ ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORLARDI"

Olayla ilgili konuşan esnaf Yunus Buyur, "İki haftadan beri burada çalışmalara başladılar ama dengesiz şekilde yürütüyorlardı. Yıkıma yanlış yerden başladılar. Operatör kolonlardan birine vurunca büyük bir gürültüyle bina çöktü. Her tarafta dumanlar yükseldi. Bir kişi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra ekipler geldi, müdahale etti" dedi.

5 katlı bina, kontrollü yıkım çalışmaları sırasında aniden çöktü.

"Bence ihmal var" diyen Buyur, "Yolu trafiğe kapatmadılar. Tedbirler alınmadı. O sırada inşaatta sadece operatör ve başında bekleyen biri vardı. Enkaz altında kalan kimse olmadı. Birkaç kişinin aracı zarar gördü. Apartman birden yıkıldı. Daha önce bir kısmını yıkmışlardı. Normalde yıkıma üstten başlamaları lazım ama tedbirsiz şekilde alt kısmı yıkarak çalışmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

"KOPAN PARÇALAR ETRAFA DAĞILDI"

Esnaf Tolga Demiroğlu ise, "Bir süredir burada yıkım çalışmaları vardı. İş makinesiyle kolonları kırmaya çalışırken bina yıkıldı. Sesleri duyunca eşyalarımızı korumak için içeriye aldık. Adeta toz bulutu oluştu. Kopan parçalar etrafa dağıldı ve araçlara zarar verdi. İçeride operatörden başka kimse yokmuş. Çok fazla maddi zarar oluştu. Buranın araç ve yaya geçişine kapatılması lazımdı ama yapılmadı. Tedbir alınmadı. Herkes normal bir şekilde geçiyordu buradan. Böyle bir şey olmasını da bekliyorduk" diye konuştu.

SİNEM ERYİLMAZ

