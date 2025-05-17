Annesinden hatıra kolye yanlışlıkla çöpe atıldı! Tonlarca atığın arasında saatler sonra sevindi

Sultanbeyli’de yaşayan Yağmur Demirtaş'a ait annesinden hatıra kalan kolye, yeğeni tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı. Kolyeyi bulmak için mahallesindeki çöp konteynerlerini arayan Demirtaş, belediyeden de yardım istedi. Kolye, aile ve belediye ekipleri tarafından atık merkezinde yaklaşık 7 tonluk çöp yığınları içerisinde 4 saat süren aramanın ardından bulundu.

Sultanbeyli’de yaşayan ve geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden Yağmur Demirtaş, kendisine hatıra kalan kolyeyi bir poşete koydu. İki gün önce işten evine gelen Yağmur Demirtaş, içinde kolye olan poşeti bıraktığı yerde bulamadı. Yeğeninin poşeti çöpe attığını öğrenen Demirtaş, hem mahalledeki çöp konteynerlerini aramaya başladı hem de Sultanbeyli Belediyesi’ne ulaşarak yardım istedi.

4 SAATLİK ARAMA SONUNDA BULUNDU

Belediye ekiplerinin yönlendirmesiyle atık merkezine giden Demirtaş için merkezdeki çalışmalar bir süreliğine durduruldu. Yağmur Demirtaş, arkadaşı ve babası, kolyeyi yaklaşık 7 tonluk çöp yığınları içerisinde bulmak için çaba sarf etti. Atık merkezindeki çalışanlar da kolyeyi arama çalışmalarına destek verdi. Demirtaş’a annesinden hatıra kalan kolye, yaklaşık 4 saat süren çalışmalar neticesinde pres makinesine atılmak üzereyken bulundu.

"ANNEMİN HATIRASI KAYBOLMADI"

Yağmur Demirtaş kolyenin çöpe atıldıktan sonra bulunma süreci ile ilgili şunları söyledi:

"Dört ay önce annemin bana hatıra bıraktığı kolyenin işten eve geldiğimde yerinde olmadığını fark ettim. Onu bir poşetin içinde saklamıştım. Ancak yeğenim yanlışlıkla çöpe atmış. Bunu duyunca işten geldiğim gibi konteynerleri karıştırmaya başladım. Ardından sosyal medyada Sultanbeyli Belediyesi’ne ulaştım. Onlar da bana Atık Merkezi’ne gitmemi söylediler. Hemen oraya gittim. Sağ olsunlar, konteyneri durdurdular. Üç, dört saat boyunca, yedi ton çöpün arasında poşeti aradık. Çalışanlar büyük bir özveriyle destek verdi. İşimiz kolay olmadı. "MANEVİ ANLAMDA PAHA BİÇİLEMEZ" İlk başta bireysel olarak aradık. Kepçe operatörü gelip, 'Biraz dinlenin, ben yardımcı olayım' dedi. Kepçeyle çöpler karıştırıldı. Sonra ben, kız arkadaşım ve babam bir araya geldik. İçimizden bir his, 'burada' dedi. Poşet tam dışarı atılırken ve pres makinesine gitmek üzereyken onu fark ettik. Poşeti açtığımda içinden annemin kolyesi çıktı. Bu benim için maddi değil, manevi anlamda paha biçilemezdi. Allah yardım etti, Sultanbeyli Belediyesi çalışanları da büyük emek verdi. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Annemin hatırası kaybolmadı. En kıymetli olan da buydu."

Öte yandan, atık merkezinde kolyeyi arama çalışmaları güvenlik kamerasına da yansıdı.