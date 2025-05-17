Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Annesinden hatıra kolye yanlışlıkla çöpe atıldı! Tonlarca atığın arasında saatler sonra sevindi

Annesinden hatıra kolye yanlışlıkla çöpe atıldı! Tonlarca atığın arasında saatler sonra sevindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultanbeyli’de yaşayan Yağmur Demirtaş'a ait annesinden hatıra kalan kolye, yeğeni tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı. Kolyeyi bulmak için mahallesindeki çöp konteynerlerini arayan Demirtaş, belediyeden de yardım istedi. Kolye, aile ve belediye ekipleri tarafından atık merkezinde yaklaşık 7 tonluk çöp yığınları içerisinde 4 saat süren aramanın ardından bulundu.

Sultanbeyli’de yaşayan ve geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden Yağmur Demirtaş, kendisine hatıra kalan kolyeyi bir poşete koydu. İki gün önce işten evine gelen Yağmur Demirtaş, içinde kolye olan poşeti bıraktığı yerde bulamadı. Yeğeninin poşeti çöpe attığını öğrenen Demirtaş, hem mahalledeki çöp konteynerlerini aramaya başladı hem de Sultanbeyli Belediyesi’ne ulaşarak yardım istedi.

4 SAATLİK ARAMA SONUNDA BULUNDU

Belediye ekiplerinin yönlendirmesiyle atık merkezine giden Demirtaş için merkezdeki çalışmalar bir süreliğine durduruldu. Yağmur Demirtaş, arkadaşı ve babası, kolyeyi yaklaşık 7 tonluk çöp yığınları içerisinde bulmak için çaba sarf etti. Atık merkezindeki çalışanlar da kolyeyi arama çalışmalarına destek verdi. Demirtaş’a annesinden hatıra kalan kolye, yaklaşık 4 saat süren çalışmalar neticesinde pres makinesine atılmak üzereyken bulundu.

Annesinden hatıra kolye yanlışlıkla çöpe atıldı! Tonlarca atığın arasında saatler sonra sevindi - 1. Resim

"ANNEMİN HATIRASI KAYBOLMADI"

Yağmur Demirtaş kolyenin çöpe atıldıktan sonra bulunma süreci ile ilgili şunları söyledi:

"Dört ay önce annemin bana hatıra bıraktığı kolyenin işten eve geldiğimde yerinde olmadığını fark ettim. Onu bir poşetin içinde saklamıştım. Ancak yeğenim yanlışlıkla çöpe atmış. Bunu duyunca işten geldiğim gibi konteynerleri karıştırmaya başladım. Ardından sosyal medyada Sultanbeyli Belediyesi’ne ulaştım. Onlar da bana Atık Merkezi’ne gitmemi söylediler. Hemen oraya gittim. Sağ olsunlar, konteyneri durdurdular. Üç, dört saat boyunca, yedi ton çöpün arasında poşeti aradık. Çalışanlar büyük bir özveriyle destek verdi. İşimiz kolay olmadı.

"MANEVİ ANLAMDA PAHA BİÇİLEMEZ"

İlk başta bireysel olarak aradık. Kepçe operatörü gelip, 'Biraz dinlenin, ben yardımcı olayım' dedi. Kepçeyle çöpler karıştırıldı. Sonra ben, kız arkadaşım ve babam bir araya geldik. İçimizden bir his, 'burada' dedi. Poşet tam dışarı atılırken ve pres makinesine gitmek üzereyken onu fark ettik. Poşeti açtığımda içinden annemin kolyesi çıktı. Bu benim için maddi değil, manevi anlamda paha biçilemezdi. Allah yardım etti, Sultanbeyli Belediyesi çalışanları da büyük emek verdi. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Annemin hatırası kaybolmadı. En kıymetli olan da buydu."

Öte yandan, atık merkezinde kolyeyi arama çalışmaları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Göktepe-3 kuyusu nerede, hangi ilimizde? 30 milyar dolar değerinde doğalgaz bulunduTarladan dönen karı kocaya kanlı pusu! Oracıkta öldüler, sebebi kan dondurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarladan dönen karı kocaya kanlı pusu! Oracıkta öldüler, sebebi kan dondurdu - 3. SayfaTarladan dönen karı kocaya kanlı pusu!Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil, tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaOtomobil, tıra çarptı: Ölü ve yaralılar varPolise hakaret etti, sosyal medyada yazdıkları başına dert oldu! Gözaltına alındı - 3. SayfaSosyal medyadaki skandal ifadeler karşılıksız kalmadıMüge Anlı'nın programında itiraf etmişti! Korkunç cinayette karar çıktı - 3. SayfaKorkunç olayda karar çıktı! 'İndirim' tepkisiYasa dışı sitelerle anlaşıp vatandaşın hesap bilgilerini satmışlar! 33 kişi yakalandı - 3. SayfaVatandaşın hesap bilgilerini satmışlar!Kıyafete emdirilmiş! 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi - 3. SayfaKıyafete emdirilmiş! 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirild
Sonraki Haber Yükleniyor...