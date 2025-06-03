Antalya sahilinde şoke eden manzara: Cesetle aynı kıyıda güneşlendiler...

Antalya'da İsa Lafcı'nın hareketsiz olduğunu görenler ekiplere haber verdi. Evsiz olduğu öğrenilen Lafcı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı olay Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde yaşandı. Bölge esnafı tarafından adının İsa Lafcı olduğu öğrenilen 45 yaşındaki adam battaniyeye sarılı halde hareketsiz bulundu.

Belirtilen bölgeye gelen sağlık ekipleri, İsa Lafcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİN YANINDA YÜZDÜLER

Olay yerine Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Savcılık ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sırasında Konyaaltı Sahili'ni dolduranların sahildeki cansız bedeni umursamadan denize girmeyi sürdürmesi ise dikkat çekti.