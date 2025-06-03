Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Antalya sahilinde şoke eden manzara: Cesetle aynı kıyıda güneşlendiler...

Antalya sahilinde şoke eden manzara: Cesetle aynı kıyıda güneşlendiler...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da İsa Lafcı'nın hareketsiz olduğunu görenler ekiplere haber verdi. Evsiz olduğu öğrenilen Lafcı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı olay Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde yaşandı. Bölge esnafı tarafından adının İsa Lafcı olduğu öğrenilen 45 yaşındaki adam battaniyeye sarılı halde hareketsiz bulundu. 

Antalya sahilinde şoke eden manzara: Cesetle aynı kıyıda güneşlendiler... - 1. Resim

Belirtilen bölgeye gelen sağlık ekipleri, İsa Lafcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya sahilinde şoke eden manzara: Cesetle aynı kıyıda güneşlendiler... - 2. Resim

CANSIZ BEDENİN YANINDA YÜZDÜLER

Olay yerine Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Savcılık ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya sahilinde şoke eden manzara: Cesetle aynı kıyıda güneşlendiler... - 3. Resim

Ekiplerin çalışması sırasında Konyaaltı Sahili'ni dolduranların sahildeki cansız bedeni umursamadan denize girmeyi sürdürmesi ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

"Allah düşmanıma vermesin" demişti! Oyuncu Gül Onat hastanede tedavi altında: Son hali gündem oldu3 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Her şey 20 dakikada oldu! 500 bin liralık altın götürdüler - 3. Sayfa2 kadın 20 dakikada 500 bin TL götürdüMuğla'daki depremde can vermişti: Afra Nur Günlü'ye arkadaş ellerinden son veda - 3. SayfaAfra Nur'a arkadaş ellerinden son veda...Çarşaf giyip kadın kılığına girerek adam öldürdü! Sebebi kan dondurdu - 3. SayfaÇarşaf giyip kadın kılığına girerek adam öldürdüBisikletten düştü sanılmıştı: 6 yaşındaki Sami can verdi, gerçek hastanede ortaya çıktı - 3. Sayfa6 yaşındaki çocuk öldü, gerçek hastanede ortaya çıktı22 yaşındaki genç annenin başına gelenler kahretti! "Uyardılar ama o dinlemedi" - 3. Sayfa22 yaşındaki genç annenin başına gelenler kahrettiAkıllara Marmaray'daki babayı getirdi! Mersin'de bir anne, çocuklarının önünde darbedildi - 3. SayfaÇocuklarının önünde darbedildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...