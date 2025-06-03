Nur Sena Düzgün 'Mezarıma gelmesin' demişti: Fakültedeki hocasıyla ilgili yeni gelişme!

Diyarbakır'da, hastane bahçesinde ağaca asılı halde bulunan üniversite öğrencisi Nur Sena Düzgün'ün intihar mektubundan işaret ettiği hocası Ahmet P. görevinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün'e ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni ağaca asılı halde Onkoloji Hastanesi bahçesinde bulundu.

Olay yerinde, Nur Sena Düzgün’ün kişisel eşyaları ve bir deftere yazılmış not bulundu. Genç kadın notunda, aynı bölümde görev yapan araştırma görevlisi Ahmet P’yi işaret etti.

Notta şu ifadeler yer aldı:

"Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığımı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarımın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Ve asıl mesele Ahmet. Ahmet, asla mezarıma gelmesin."

İddialar üzerine Ahmet P, ifadesine başvurulması için emniyete götürüldü. İfadesinin ardından Ahmet P, serbest bırakıldı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA VAR

Ahmet P. hakkında Dicle Üniversitesi tarafından idari soruşturma da başlatıldı.

Ahmet P’nin görevinden uzaklaştırıldığını belirtilen üniversite açıklamasında, “Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün vefatı dolayısıyla Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından durum ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

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Dün de fakülte dekanı Musa Bağcı gözyaşları içinde olayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: