Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Nur Sena Düzgün intihar etmişti: Dekan gözyaşlarına boğularak konuştu

Nur Sena Düzgün intihar etmişti: Dekan gözyaşlarına boğularak konuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da, üniversite öğrencisi Nur Sena Düzgün'ün intiharı hakkında konuşan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Musa Bağcı, "Keşke Sena bana ulaşsaydı, derman olabilirdik. Layıkıyla görevimizi yapamadık, inşallah bundan sonra öğrencilere layıkıyla görevimizi yaparız" dedi. Dekan Bağcı, konuşması sırasında gözyaşlarını zor tuttu.

Nur Sena Düzgün intihar etmişti: Dekan gözyaşlarına boğularak konuştu - 1. Resim

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün, 27 Mayıs'ta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaca asılı halde bulundu. 

Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde intihar notu buldu. Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen notta, Ahmet ismine yer verildiği, iddiaya göre, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. olduğu ve gönül ilişkisi yaşandığı ileri sürüldü.

Nur Sena Düzgün intihar etmişti: Dekan gözyaşlarına boğularak konuştu - 2. Resim

"ASIL MESELE AHMET"

Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum.

Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer aldı.

Nur Sena Düzgün intihar etmişti: Dekan gözyaşlarına boğularak konuştu - 3. Resim

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Musa Bağcı da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Nur Sena Düzgün intihar etmişti: Dekan gözyaşlarına boğularak konuştu - 4. Resim

AĞLAYARAK KONUŞTU

Gözyaşları içinde açıklamalarda bulunan Bağcı şunları söyledi:

"Nur Sena'nın derslerine bir yıl boyunca girdim. Yakından iletişimimiz olmadı ama çok hanımefendi bir öğrencimizdi. Gerçekten çok üzüldük.

Ben dekan olarak 7/24 bütün öğrencilerimle irtibat halindeyim. Bana ulaşamayan hiçbir öğrenci yoktur. 

Nur Sena Düzgün intihar etmişti: Dekan gözyaşlarına boğularak konuştu - 5. Resim

En azından böyle sıkıntısının olduğunu bana iletebilirdi. Çare olabilirdik. Keşke Sena da bana ulaşsaydı. Derman olabilirdik. 

Ben dekan olarak nasıl ulaşamadım, nasıl böyle bir durum ortaya çıktı... Layıkıyla görevimizi yapamadık, inşallah bundan sonra öğrencilere layıkıyla görevimizi yaparız"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kayıp yaşlı adam 30 metrelik uçurumda ölü bulundu! Yakınları kahroldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayıp yaşlı adam 30 metrelik uçurumda ölü bulundu! Yakınları kahroldu - GündemKayıp yaşlı adam 30 metrelik uçurumda ölü bulundu! Yakınları kahrolduNasıl taşındığını görseniz, yiyemezdiniz! 700 kilogram peynir ele geçirildiği an imha edildi - GündemYüzlerce kilo ele geçirildi, hepsi imha edildiİtirafçı Aziz İhsan Aktaş, İmamoğlu'nun foyasını ortaya çıkardı! "Söyleneni yapmayana zorluk çıkarın" - Gündem"Söyleneni yapmayana zorluk çıkarın"'Yeşil vatan kahramanları' görevde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 karar aldık - Gündem"5 karar aldık" diyerek açıkladı81 valiliğe talimatlar gitti: Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Radar ve otobüs detayı dikkat çekti - Gündem81 valiliğe talimatlar gitti: Yola çıkacaklar dikkatNuman Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret: Mesele Meclis'te konuşulacak noktaya geldi - GündemNuman Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret
Sonraki Haber Yükleniyor...