Nur Sena Düzgün intihar etmişti: Dekan gözyaşlarına boğularak konuştu

Diyarbakır'da, üniversite öğrencisi Nur Sena Düzgün'ün intiharı hakkında konuşan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Musa Bağcı, "Keşke Sena bana ulaşsaydı, derman olabilirdik. Layıkıyla görevimizi yapamadık, inşallah bundan sonra öğrencilere layıkıyla görevimizi yaparız" dedi. Dekan Bağcı, konuşması sırasında gözyaşlarını zor tuttu.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün, 27 Mayıs'ta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaca asılı halde bulundu.

Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde intihar notu buldu. Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen notta, Ahmet ismine yer verildiği, iddiaya göre, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. olduğu ve gönül ilişkisi yaşandığı ileri sürüldü.

"ASIL MESELE AHMET"

Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum.

Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

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Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Musa Bağcı da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AĞLAYARAK KONUŞTU

Gözyaşları içinde açıklamalarda bulunan Bağcı şunları söyledi:

"Nur Sena'nın derslerine bir yıl boyunca girdim. Yakından iletişimimiz olmadı ama çok hanımefendi bir öğrencimizdi. Gerçekten çok üzüldük.

Ben dekan olarak 7/24 bütün öğrencilerimle irtibat halindeyim. Bana ulaşamayan hiçbir öğrenci yoktur.

En azından böyle sıkıntısının olduğunu bana iletebilirdi. Çare olabilirdik. Keşke Sena da bana ulaşsaydı. Derman olabilirdik.

Ben dekan olarak nasıl ulaşamadım, nasıl böyle bir durum ortaya çıktı... Layıkıyla görevimizi yapamadık, inşallah bundan sonra öğrencilere layıkıyla görevimizi yaparız"