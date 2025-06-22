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Antalya'da kaza! Minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Antalya&#039;da kaza! Minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk öldü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Serik ilçesinde minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya-Alanya D400 kara yolu Kadıoğlu Kavşağı'nda 07 BFD 71 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faruk Kurt'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Kazada ağır yaralanan Kurt, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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