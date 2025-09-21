Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da tüyler ürperten olay! Babasının cesedi ile 3 gün geçirdi

Antalya'da tüyler ürperten olay! Babasının cesedi ile 3 gün geçirdi

Antalya&#039;da tüyler ürperten olay! Babasının cesedi ile 3 gün geçirdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da 85 yaşındaki Bilal Erturhan hayatını kaybetti. Akli dengesi yerinde olmayan oğlu, haberi 3 gün sonra ablasına verdi. Abla, ekiplerle birlikte geldiği evde gözyaşlarına boğulurken, Levent E.’nin sık sık dua ettiği görüldü.

Acı olay Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşandı. Oğluyla beraber yaşayan 85 yaşındaki Bilal Erturhahan'ın hayatını kaybettiği ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. 

Erturhan'ın kızının ihbarı üzerine verilen adrese gelen ekiplere kapıyı, Erturhan'ın evde birlikte yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen oğlu Levent B. E. açtı. Ağır bir kokunun hakim olduğu daireye giren ekipler yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da tüyler ürperten olay! Babasının cesedi ile 3 gün geçirdi - 1. Resim

3 GÜN BOYUNCA KİMSEYE SÖYLEMEDİ

Oğlunun babasının cansız bedeni ile 3 gün boyunca aynı evde yaşadığı, bugün sabah saatlerinde ise ablasını arayarak babası Bilal Erturhan'ın hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Antalya'da tüyler ürperten olay! Babasının cesedi ile 3 gün geçirdi - 2. Resim

OTURUP DUA ETTİ

Babasının vefat haberini alarak oturduğu eve gelen kızı gözyaşlarına hakim olamazken, yaşlı adamın aynı dairede yaşadığı oğlunun ise sık sık dua ettiği görüldü.

Antalya'da tüyler ürperten olay! Babasının cesedi ile 3 gün geçirdi - 3. Resim

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ardından Bilal Erturhan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

