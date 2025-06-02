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Aracının başına gelince şoke oldu! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aracının başına gelince şoke oldu! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde grup halinde gezen sokak köpekleri, park halindeki karavanın tamponunu parçaladı. Araç sahibi Mevlüt Çelik, olayla ilgili "Sabah aracımın yanına geldim. Aracımın tamponu ve davlumbaz ve plakasını yerde buldum. Sonra merak edip güvenlik kamerasını açtım. İzlediğimde sabah saatlerinde köpekler, kediyi yakalamak için bizim aracı parçalamışlar." dedi.

Sabah saatlerinde Cide ilçesi Nasuh Mahallesi’nde 5 sokak köpeğinin kovaladığı kedi, Mevlüt Çelik isimli vatandaşa ait karavanın altına sığındı. Kediyi karavanın altından çıkarmak isteyen köpekler, aracın tamponunu parçalayarak maddi zarara neden oldu.

Sabah aracının yanına gelen Çelik karşılaştığı manzara karşısında şoke olurken, güvenlik kamerası görüntüleri ile gerçek ortaya çıktı.

Aracının başına gelince şoke oldu! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı - 1. Resim

Yaşanan olayı anlatan Mevlüt Çelik, grup halinde gezen sokak köpeklerinin insanlara da saldırabileceğini belirterek şunları söyledi:

"KÖPEKLER KONUSUNDA YETKİLİLERİN BİR ŞEYLER YAPMASI GEREKİYOR"

"Sabah aracımın yanına geldim. Aracımın tamponu ve davlumbaz ve plakasını yerde buldum. Sonra merak edip güvenlik kamerasını açtım. İzlediğimde sabah saatlerinde köpekler, kediyi yakalamak için bizim aracı parçalamışlar. Böyle şeyler sık sık oluyor, daha önce de görmüştüm. Bizim de başımıza geldi. Köpekler konusunda yetkililerin bir şeyler yapması gerekiyor, grup halinde gezen köpekler insanlara da saldırabilir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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