Aracının başına gelince şoke oldu! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı

Sabah saatlerinde Cide ilçesi Nasuh Mahallesi’nde 5 sokak köpeğinin kovaladığı kedi, Mevlüt Çelik isimli vatandaşa ait karavanın altına sığındı. Kediyi karavanın altından çıkarmak isteyen köpekler, aracın tamponunu parçalayarak maddi zarara neden oldu.

Sabah aracının yanına gelen Çelik karşılaştığı manzara karşısında şoke olurken, güvenlik kamerası görüntüleri ile gerçek ortaya çıktı.

Yaşanan olayı anlatan Mevlüt Çelik, grup halinde gezen sokak köpeklerinin insanlara da saldırabileceğini belirterek şunları söyledi:

"KÖPEKLER KONUSUNDA YETKİLİLERİN BİR ŞEYLER YAPMASI GEREKİYOR"

"Sabah aracımın yanına geldim. Aracımın tamponu ve davlumbaz ve plakasını yerde buldum. Sonra merak edip güvenlik kamerasını açtım. İzlediğimde sabah saatlerinde köpekler, kediyi yakalamak için bizim aracı parçalamışlar. Böyle şeyler sık sık oluyor, daha önce de görmüştüm. Bizim de başımıza geldi. Köpekler konusunda yetkililerin bir şeyler yapması gerekiyor, grup halinde gezen köpekler insanlara da saldırabilir"