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Ardahan'da acı bilanço! Son bir yılda yıldırım isabet eden 3 çoban öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ardahan&#039;da acı bilanço! Son bir yılda yıldırım isabet eden 3 çoban öldü
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, son bir yıl içinde 3 çobanın yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bölgede yıldırım isabet etmesi sonucu ölüm ve yaralama vakalarında artış olduğunu bildirdi.

Ardahan'da acı bilanço! Son bir yılda yıldırım isabet eden 3 çoban öldü - 1. Resim
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek

Her sene özellikle çobanların bunu yaşadığını dile getiren Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok üzülüyoruz. Bununla ilgili çeşitli eğitim çalışmalarımız var. Özellikle yağış esnasında yapılması gereken tedbirler anlatılıyor. Şemsiye, cep telefonu ve sığınma yerleri benzeri sebeplerle yıldırım isabet ediyor. Bana verilen bilgilerde, bunlar yıldırımı çekme noktasında olumsuz tesir ediyor. Bu sene maalesef yine çobanlarımızı kaybettik."

Son bir yıl içinde 3 ölümlü olay yaşandığını belirten Çiçek, benzer durumların tekrar yaşanmaması için eğitimlerin sürdürüleceğini, vatandaşlardan da daha duyarlı olmalarını beklediklerini ifade etti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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