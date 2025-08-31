Artvin'de korkunç olay: Oltası elektrik tellerine takıldı, feci şekilde can verdi!

Artvin'in Şavşat ilçesinde dere kenarında balık tutarken oltası elektrik tellerine takılan kişi akıma kapılarak öldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Türüt (44) Mısırlı köyünde balık tutmak için dere kenarına indi. Türüt, oltasının elektrik tellerine takılması nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Türüt'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Türüt'ün cenazesi otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.