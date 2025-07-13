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Artvin'de feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Artvin&#039;de feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Artvin'in Hopa ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Mert S. yönetimindeki motosiklet, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa Geçişi Liman Kavşağı mevkisinde Yasin K.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Yasin K., beraberindeki Enes G. ve Ebrar Ü. ile motosiklet sürücüsü Mert S., Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Artvin'de feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü - 1. Resim

2 KİŞİ ÖLDÜ

Ağır yaralanan Mert S. ile Ebrar Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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