Bilecik'te bariyere çarpan araçta can pazarı: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç beton bariyere çarparak takla attı, 4 kişi yaralandı.
Bilecik'te beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Mehmet B. idaresindeki 67 ZU 724 plakalı hafif ticari araç, Sakarya-Bilecik-Eskişehir kara yolu Kuyubaşı mevkisinde beton bariyere çarparak takla attı. Kazada, sürücü ile F.B, Ü.M.B. ve E.S.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir