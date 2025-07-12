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Bilecik'te bariyere çarpan araçta can pazarı: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bilecik&#039;te bariyere çarpan araçta can pazarı: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç beton bariyere çarparak takla attı, 4 kişi yaralandı.

Bilecik'te beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Mehmet B. idaresindeki 67 ZU 724 plakalı hafif ticari araç, Sakarya-Bilecik-Eskişehir kara yolu Kuyubaşı mevkisinde beton bariyere çarparak takla attı. Kazada, sürücü ile F.B, Ü.M.B. ve E.S.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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