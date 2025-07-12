Bilecik'te bariyere çarpan araçta can pazarı: Yaralılar var

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç beton bariyere çarparak takla attı, 4 kişi yaralandı.

Bilecik'te beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Mehmet B. idaresindeki 67 ZU 724 plakalı hafif ticari araç, Sakarya-Bilecik-Eskişehir kara yolu Kuyubaşı mevkisinde beton bariyere çarparak takla attı. Kazada, sürücü ile F.B, Ü.M.B. ve E.S.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.