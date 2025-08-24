Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uluslararası yol 1 saat kapatılıp 15 dakika açılıyor! Erzurum-Artvin karayolunda vatandaş isyan etti

Erzurum-Artvin karayolundaki Şilankar Viyadüğü’nde yaşanan kayma ve yol çalışmaları nedeniyle trafik saatlerce aksadı, yolcular sıcak ve toz altında zor anlar yaşadı. Uzun süren bekleyişte bazı vatandaşlar yol kenarında piknik yaparken, kimileri de tünelde halay çekerek durumu eğlenceye çevirdi.

Erzurum-Artvin karayolunun tek geçiş güzergâhı olan Şilankâr Viyadüğü’nde yaşanan kayma nedeniyle trafik saatlerce aksadı.

Yusufeli Barajı yapımı kapsamında inşa edilen yeni yol güzergâhında, viyadük ve yol çalışmalarının ihale edilmesi sonucu ulaşım sık sık durduruluyor. Yol, 1 saat kapatılıp 15 dakika açılarak kontrollü şekilde veriliyor.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Vatandaşlar, uluslararası öneme sahip yolun bu şekilde kapatılmasına tepki gösterdi. Herhangi bir kolluk kuvveti olmaksızın trafiği taşeron firmanın durdurması, sürücülerin tepkisini artırdı.

Özellikle araçlarda yolculuk eden çocuklar ve aileler, sıcak hava ve yoğun toz altında zor anlar yaşadı.

1 SAAT KAPANIYOR, 15 DAKİKA AÇILIYOR

Beklemekten sıkılan bazı vatandaşlar tünel çıkışında yol kenarında piknik yapmak zorunda kalırken, sürücü ve yolcular gıda ve su ihtiyaçlarını birbirleriyle paylaşarak gidermeye çalıştı. Tünel içindeki bazı yolcular ise halay çekerek bekleyişi eğlenceye dönüştürdü.
Böylesine önemli bir güzergâhın uzun süre kapalı kalması, halk arasında tepkiyle karşılandı.

