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Ateş oyunu kötü bitti! Bunu hiç beklemiyordu...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da bir iş yerinde çakmakla oynayan çalışan, masanın bir anda alev almasıyla adeta yerinden zıpladı.

75. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde çakmakla oynayan kişi, bir anda kolonya ile silinen masanın alev almasıyla şaşkına döndü.

Alevin harlamasıyla birlikte ortam bir anlığına gerilirken, çalışan refleksle geri çekilerek muhtemel faciayı önledi.

İş yerindekilerin de kısa süreli yaşadığı şok güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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