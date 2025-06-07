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AVM'de dehşet anları! Belinden bıçak çıkardı: Gırtlağına sallarım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir AVM'de Şahin C. isimli şahıs, "yan bakma" nedeniyle arkadaşlarıyla gezen gence bıçakla saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Şahin C.'nin "Çıkartırsam hemen gırtlağına sallarım." dediği anlar da yer aldı.

Önceki gün Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir AVM’de iddiaya göre "yan bakma" sebebiyle iki kişi, bir grup gencin önünü kesti.

Tehditler savuran gençlerden Şahin C., belinden çıkardığı bıçak ile karşı gruptaki bir gence saldırdı. Kendini korumak isterken elinden bıçaklanan şahsa 8 dikiş atıldığı öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bıçakla saldıran şahsın, "Çıkartırsam hemen gırtlağına sallarım. Harbi sallarım. Sen buradan gittin gittin. Bak hala duruyor" dediği anlar ile bıçağı belinden çıkarması yer alıyor.

TUTUKLANDI

Şahin C. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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