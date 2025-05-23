Baba ve oğlu kamyonette ölü bulunmuştu! Şüpheliler için karar verildi
Diyarbakır'da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed'in (15) yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunması ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler için karar verildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış kamyonette baba Remzi B. ve oğlu Muhammet B'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kırsal Köprübaşı Mahallesi'ndeki olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3 şüpheli de serbest bırakıldı.
Sur ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta yanmış kamyonette baba Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'nin (14) cesetlerinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.