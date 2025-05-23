Baba ve oğlu kamyonette ölü bulunmuştu! Şüpheliler için karar verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Mayıs 2025 21:33 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 21:41 - Güncelleme:

Diyarbakır'da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed'in (15) yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunması ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler için karar verildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış kamyonette baba Remzi B. ve oğlu Muhammet B'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kırsal Köprübaşı Mahallesi'ndeki olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 4 KİŞİ TUTUKLANDI Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3 şüpheli de serbest bırakıldı. Sur ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta yanmış kamyonette baba Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'nin (14) cesetlerinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. İlgili Haber Diyarbakır’da kan donduran olay! Baba oğul kamyonetle yanmış halde bulundu

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru