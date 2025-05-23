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Baba ve oğlu kamyonette ölü bulunmuştu! Şüpheliler için karar verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Baba ve oğlu kamyonette ölü bulunmuştu! Şüpheliler için karar verildi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed'in (15) yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunması ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler için karar verildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış kamyonette baba Remzi B. ve oğlu Muhammet B'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırsal Köprübaşı Mahallesi'ndeki olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Baba ve oğlu kamyonette ölü bulunmuştu! Şüpheliler için karar verildi - 1. Resim

4 KİŞİ TUTUKLANDI 

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3 şüpheli de serbest bırakıldı.

Baba ve oğlu kamyonette ölü bulunmuştu! Şüpheliler için karar verildi - 2. Resim

Sur ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta yanmış kamyonette baba Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'nin (14) cesetlerinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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