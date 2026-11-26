Bağcılar'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı! 2 ölü, 1 yaralı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI
Güneşli Koçman Caddesi'nde Muhammed Tacettin Ç. (26) idaresindeki 34 GYB 012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilin çarptığı Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu'nun (59) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Otomobil sürücüsü Muhammed Tacettin Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.