Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan 5 asker için 1. Ana Jet Üssü'nde tören düzenlendi. Şehitler, burada düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Kaydet a- | +A

Eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Törende; Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Personel Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan için dualar edildi.

Helikopter kazasında şehit düşen beş askere veda

Törenin ardından şehitlerin naaşları, toprağa verilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi.

Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Antalya'da toprağa verilecek. Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ, Antalya'da Uncalı Şehitliği’nde defnedilecek.

Helikopter kazasında şehit düşen beş askere veda

Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlanacak. Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan Denizli Sarayköy'de defnedilecek. Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ise Kayseri'deki son yolculuğuna uğurlanacak.

Helikopter kazasında şehit düşen beş askere veda

Öte yandan 12 gün arayla meydana helikopter kazalarına ilişkin MSB açıklama yaptı. Bakanlık, Malatya ve Eskişehir'deki kazalarla ilgili adli ve idari süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada “İdari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü ihtimali dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir. Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala