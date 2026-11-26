Eskişehir ve Malatya’daki helikopter kazalarına ilişkin adli ve idari sürecin başlatıldığını belirten Milli Savunma Bakanlığı, her türlü ihtimalin inceleneceğini belirtti. MSB açıklamasında KIZILELMA için ise “İnsansız savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz” denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Malatya ve Eskişehir'de yaşanan helikopter kazalara ilişkin açıklam yapan Aktürk, adli ve idari sürecin hızla başlatıldığını belirtti. Aktürk "Her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü ihtimali dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir. Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye vurguladı.

"ADLİ VE İDARİ SÜREÇLER BAŞLATILDI"

MSB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Malatya ve Eskişehir'de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhâl adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü ihtimali dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir. Bunun yanında her iki kaza hakkında ilgili Cumhuriyet savcılıkları tarafından adli soruşturmalar da başlatılmıştır. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, kahraman silah arkadaşlarına ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

MSB’den helikopter kazalarına ilişkin açıklama: Adli ve idari süreçler başlatıldı, her türlü ihtimal dikkate alınacak

MSB tarafından yapılan açıklamalarda öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

KIZILELMA ENVANTERE GİRDİ

Özellikle son yıllarda hava, kara ve deniz platformları ile insansız sistemler, mühimmat ve ileri teknoloji alanlarında elde edilen kazanımlar, savunma sanayimizin ulaştığı seviyeyi ortaya koymaktadır. Bu kapsamda 2026 yılı içerisinde 4 adet HÜRKUŞ uçağı envanterimize alınmıştır. Kızılelma ile de insansız savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Savunma sanayimizin tüm paydaşlarıyla yürütülen çalışmalar sayesinde yerli ve millî sistemlerimizin geliştirilmesine, çeşitlendirilmesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılmasına kararlılıkla devam edilmektedir.

MSB’den helikopter kazalarına ilişkin açıklama: Adli ve idari süreçler başlatıldı, her türlü ihtimal dikkate alınacak

MEHMETÇİK KÖYÜMDE PROJESİ

Mehmetçik Köyümde Projesi'nin hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında özellikle ulaşılması zor bölgelerdeki köy okulları ziyaret edilerek, öğrencilerimizle eğitici, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bir araya gelinecek, imkânlar dâhilinde eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunacaktır. Bu faaliyetlerle çocuklarımızın moral ve motivasyonlarının artırılması ve Mehmetçik ile milletimiz arasındaki gönül bağının daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

MSB’den helikopter kazalarına ilişkin açıklama: Adli ve idari süreçler başlatıldı, her türlü ihtimal dikkate alınacak

“SOMALİ’YE DESTEK SÜRECEK”

Ülkemiz, Somali ile imzalanan ‘Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması' kapsamında Somali'nin kıyıları, iç suları ve deniz yetki alanlarında terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer güvenlik tehditleriyle mücadele edilmesine, Somali Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının eğitilmesine ve kapasitelerinin geliştirilmesine, deniz yetki alanlarındaki canlı ve cansız kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik destek sağlamaktadır. Ülkemiz, Somali'nin kendi güvenliğini sağlayabilecek kapasiteye ulaşmasına, istikrarına ve ekonomik kalkınmasına yönelik desteğini sürdürecektir.

MSB’den helikopter kazalarına ilişkin açıklama: Adli ve idari süreçler başlatıldı, her türlü ihtimal dikkate alınacak

"AKDENİZ'DE TEDBİRLER DEVAM EDECEK"

Rusya-Ukrayna savaşının Akdeniz'e yansımaları ve deniz güvenliği açısından oluşturabileceği risk ve tehditler yakından takip edilmektedir. Uluslararası hukuk uyarınca tarafsız bir devletin kara sularında hasmane faaliyetlerde bulunulması yasaktır. Libya tarafı da Bingazi Limanı ve açıklarında gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyine taşımıştır. Savaşan tarafların başta sivil gemilerin hedef alınmaması olmak üzere uluslararası hukuk kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir. Ülkemiz, savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesine ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Akdeniz'de deniz güvenliği ve seyir emniyetinin sağlanması, deniz yetki alanlarımızın ve kritik altyapılarımızın korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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