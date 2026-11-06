Bakırköy'de feci kaza! Araç yayalara çarptı, ölü ve yaralılar var

Bakırköy'de meydana gelen kazada ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti, 3'ünün tedavisi devam ediyor.

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Kaza, saat 18.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih istikametine giden hafif ticari araç, yolun karşısına geçen 4 kişiye çarptı.

4 KİŞİ YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle 18 yaşındaki A.V. adlı genç kız ile 3 kadın yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Durumu ağır olan A.V., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan bir kişi ile diğer yaralıların tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza nedeniyle cadde kapanırken, trafik polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından araç, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya karışan aracın sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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