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Balıkesir'de gözlük üretimi yapan fabrikada yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Balıkesir&#039;de gözlük üretimi yapan fabrikada yangın çıktı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'de gözlük üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın söndürülürken büyük hasar meydana geldiği gözlemlendi.

Ayvalık ilçesinde  bağlı Uğur Sanayi Sitesi'nde gözlük üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'de gözlük üretimi yapan fabrikada yangın çıktı - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 arazöz, su tankeri ve yaklaşık 20 personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın bazı bölümlerinde hasar oluştu.

Yangının ilk çıkış anları da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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