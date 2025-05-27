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Balıkesir'de sulama göletinden ceset çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Balıkesir&#039;de sulama göletinden ceset çıktı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, sulama göletinde erkek cesedi bulundu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Söğütçayır Mahallesi'ndeki özel ağaçlandırma sulama göletinde ayakkabı ve şapka gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 araç ve 8 personelle gölette yaptıkları aramalar sonucunda bir erkeğe ait cansız bedene ulaştı.

Göletten çıkarılan ceset, Susurluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, cesedin çobanlık yapan 32 yaşındaki T.D'ye ait olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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