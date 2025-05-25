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Şehrin ortasından geçen çaydan ceset çıktı! Görenler hemen 112'yi aradı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şehrin ortasından geçen çaydan ceset çıktı! Görenler hemen 112&#039;yi aradı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın Şeker Mahallesi 19 Mayıs Caddesi yakınlarında suda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Şehrin ortasından geçen çaydan ceset çıktı! Görenler hemen 112'yi aradı - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı su altı arama ve kurtarma görevlileri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Şehrin ortasından geçen çaydan ceset çıktı! Görenler hemen 112'yi aradı - 2. Resim

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin Behçet Aladağ'a (36) ait olduğu belirlendi. Aladağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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