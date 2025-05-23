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Görenler hemen telefona sarıldı! Araçtaki ceset ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında park halindeki tırda korkunç bir olay meydana geldi. Tır sürücüsü aracında ölü bulundu, ekipler sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Bulgaristan'a geçmek üzere Kapıkule'ye gelen yabancı uyruklu Z.M, aracını gümrük sahasına yakın bir noktadaki tır parkına çekti.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Daha sonra Z.M'nin aracında uzun süre hareketsiz kaldığını fark eden diğer sürücüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Z.M'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Görenler hemen telefona sarıldı! Araçtaki ceset ekipleri harekete geçirdi - 1. Resim

İlk bulgulara göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücünün cenazesi, otopsi için Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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