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Kontrol çıkan araç, park halindeki otomobillere çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kontrol çıkan araç, park halindeki otomobillere çarptı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Feci olayda yaralanan olmadı.

Adıyaman'da Rabia T. idaresindeki 02 ADA 218 plakalı otomobil, merkez Altınşehir Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 27 BBM 519 plakalı hafif ticari araç ile 02 AFC 550 plakalı otomobille çarptı.

Kontrol çıkan araç, park halindeki otomobillere çarptı - 1. Resim

Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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