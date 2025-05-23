Kontrol çıkan araç, park halindeki otomobillere çarptı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Feci olayda yaralanan olmadı.
Adıyaman'da Rabia T. idaresindeki 02 ADA 218 plakalı otomobil, merkez Altınşehir Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 27 BBM 519 plakalı hafif ticari araç ile 02 AFC 550 plakalı otomobille çarptı.
Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar