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Balıkesir'deki orman yangınlarına ilişkin 5 kişi gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Balıkesir&#039;deki orman yangınlarına ilişkin 5 kişi gözaltında
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde farklı bölgelerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yangının, uygun olmayan koşullarda biçerdöver kullanımı nedeniyle çıktığı tespit edildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınlarına ilişkin 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Sarıfakılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ile Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasındaki kırsal bölgede çıkan orman yangınını söndürme faaliyetleri devam ediyor.

Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya'nın da incelemelerde bulunduğu yangın bölgesinde, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan arazözlerle alevleri söndürmeye çalışan ekipler, diğer yandan dozerlerle yangının önünü kesmek için yoğun mücadele veriyor.

5 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan çalışmalarda, 5 kişinin uygun olmayan şartlarda biçerdöver çalıştırdığı belirlendi. Gözaltına alınan bu kişilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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