Banker Bilo filmini hatırlattı! 42 göçmen kamyonet kasasında yakalandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları kapsamında 30 Temmuz günü Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde durdurulan iki araçta arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramalarda, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 42 göçmen şahıs yakalandı.

AKILLARA BANKER BİLO FİLMİNİ GETİRDİ

Kamyonetin kasasında yakalanan 42 göçmen İl Göç İdaresine Müdürlüğüne teslim edilirken olayla ilgili yakalanan 6 şahıs adliye makamlarınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenlerin kamyonetin kasasında üzerlerine file çekilmiş şekilde taşınmaları akıllara 'Banker Bilo' filmindeki Almanya yolculuğunu akıllara getirdi.