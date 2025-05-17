Bartın'da vahşet! Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp yeğenini yaraladı

Bartın'da 65 yaşındaki Mehmet D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kız kardeşi Havva D. (50) ve eniştesi Abdullah D.'yi (55) tüfekle öldürdü, yeğeni Erhan D.'yi (35) yaraladı.

Kan donduran olay Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet D. ile kız kardeşi Havva D., eniştesi Abdullah D. ve yeğeni Erhan D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesinin ardından Mehmet D., ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş açtı.

KIZ KARDEŞ VE ENİŞTE ÖLDÜ, YEĞEN YARALI

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Abdullah ve Havva D. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan yeğen Erhan D. ise Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Mehmet D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.