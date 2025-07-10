Başörtüyle gizlenmeye çalıştılar! Bina görevlisi fark edince oyunları bozuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Temmuz 2025 15:13 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 15:36 - Güncelleme:

Gaziantep'te bir apartmanda tanınmamak için başörtü takarak hırsızlık girişiminde bulunan 3 kadın, bina görevlisinin dikkati ile suçüstü yakalandı.

Şebeke üyeleri dikkat çekmemek için başörtü takarak kılık değiştirdi. Kadınların hareketlerinden şüphelenen bina görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 3 kadını apartmanda suçüstü yakalayarak kelepçeledi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci