Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Başörtüyle gizlenmeye çalıştılar! Bina görevlisi fark edince oyunları bozuldu

Başörtüyle gizlenmeye çalıştılar! Bina görevlisi fark edince oyunları bozuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te bir apartmanda tanınmamak için başörtü takarak hırsızlık girişiminde bulunan 3 kadın, bina görevlisinin dikkati ile suçüstü yakalandı.

Şebeke üyeleri dikkat çekmemek için başörtü takarak kılık değiştirdi. Kadınların hareketlerinden şüphelenen bina görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Başörtüyle gizlenmeye çalıştılar! Bina görevlisi fark edince oyunları bozuldu - 1. Resim

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 3 kadını apartmanda suçüstü yakalayarak kelepçeledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti İstanbul'dan CHP belediyelerine sert sözler: Çürümüşlük gün yüzüne çıktıMerkez Bankası rezervlerinde tarihi artış! Kasadaki para 1 haftada 10 milyar dolar arttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Amasya'da tır tarlaya uçtu, sıfır araçlar zarar gördü! Kaza anı kamerada - 3. SayfaTır tarlaya uçtu, sıfır araçlar zarar gördü! Kaza kameradaKocaeli'de feci olay! Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı - 3. SayfaLeğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptıKüçük Egemen’in acı ölümü: Babasının gözyaşları yürek dağladı - 3. SayfaKüçük Egemen’in acı ölümü: Babasının gözyaşları yürek dağladıHalk otobüsünü durdurdu, koşmaya başladı! Şoförün dikkati faciayı önledi: O anlar kamerada - 3. SayfaKahraman şoför faciayı önledi: O anlar kameradaManisa'da feci kaza: Otomobil tırın altına girdi: 3'ü ağır 4 yaralı - 3. SayfaOtomobil tırın altına girdi: Ağır yaralılar varİstanbul'da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü - 3. SayfaBoşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...