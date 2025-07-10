Başörtüyle gizlenmeye çalıştılar! Bina görevlisi fark edince oyunları bozuldu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gaziantep'te bir apartmanda tanınmamak için başörtü takarak hırsızlık girişiminde bulunan 3 kadın, bina görevlisinin dikkati ile suçüstü yakalandı.
Şebeke üyeleri dikkat çekmemek için başörtü takarak kılık değiştirdi. Kadınların hareketlerinden şüphelenen bina görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 3 kadını apartmanda suçüstü yakalayarak kelepçeledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci