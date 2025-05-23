Batman'da minibüsler çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Batman'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Batman OSB girişinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir