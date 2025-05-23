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Batman'da minibüsler çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Batman&#039;da minibüsler çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Batman OSB girişinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki minibüs çarpıştı. 

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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