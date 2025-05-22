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Çaldığı bisikleti arkadaşlarına gösterirken araba çarptı! Feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt’ta parktan bisiklet çalan bir çocuk, mahalleye arkadaşlarının yanına geldi. Bisikletle gezdiği sırada kontrolsüz şekilde yola fırlayan çocuğa, araba çarptı. Korkunç anlar ise kameraya yansıdı.

Korkunç olay, dün Esenyurt Merkez Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre küçük bir çocuk, parktan çaldığı bisikleti arkadaşlarına göstermek için mahallesine geldi.

Çaldığı bisikleti arkadaşlarına gösterirken araba çarptı! Feci kaza kamerada - 1. Resim

CADDEYE FIRLADI, ARABA ÇARPTI

Bir süre sokakta arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuk ardından ise bisikletle gezmeye başladı. O sırada kontrolsüz şekilde caddeye çıkan çocuğa ise seyir halindeki bir araba çarptı. Yaşanan o kaza anları ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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