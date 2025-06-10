Bayram geç geldi! 5 gün sonra duygulandıran kavuşma

Bursa'da Kurban Bayramı arefesinden beri aranan 14 Yaşındaki Burak Koçak, ailenin depo olarak kullandığı evde bulundu. Annenin, oğluna günler sonra kavuştuğu an ise duygulandırdı.

14 yaşındaki Burak Koçak, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 gün önce kaybolmuştu.

Koçak, günler sonra aynı mahalledeki ardiye olarak kullandıkları evde bulundu. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucu ulaşılan çocuğun annesiyle kavuşma anı ise kameralar tarafından görüntülendi.

KAVUŞMA ANI GÖZYAŞLARINA SAHNE OLDU

5 gün boyunca haber alamadığı oğluna kavuşan anne, gözyaşları tutamadı. Anne Hanife Koçak, "Herkese çok teşekkür ederim. 5 gündür ağlıyordum. Bulunduğu yer, bizim kendi evimiz. Arefe gününden beri ortada yoktu" ifadelerini kullandı.