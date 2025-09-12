Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı!

Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı!

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Can Holding’e yönelik yapılan operasyon kapsamına İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı. Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nı yönetmek ve temsil etmek üzere YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Avukat Mehmet Çiçek kayyum olarak atandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti'nden yapılan açıklamada, üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edeceği belirtilerek, "Hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek'in yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin bugünkü kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu EK-11. Maddesi uyarınca, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere kayyum olarak atanmaları nedeniyle İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin görevinin sonlandırıldığı bildirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet olarak bugün itibarıyla göreve başladıklarının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile çalışanların haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek olup hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

