Bingöl'deki trafik kazasında can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'si ağır 7 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Şemsettin T. idaresindeki otomobil, Ahmet G. yönetimindeki kamyonet ile Bingöl-Erzurum kara yolu Mezarlık mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kamyonetteki Ramazan P., Medin A. ve Nevzat B. ile otomobildeki Sema T. ve Musa T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Medin A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.