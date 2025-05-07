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Bingöl'deki trafik kazasında can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bingöl&#039;deki trafik kazasında can pazarı! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'si ağır 7 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Şemsettin T. idaresindeki otomobil, Ahmet G. yönetimindeki kamyonet ile Bingöl-Erzurum kara yolu Mezarlık mevkisinde çarpıştı.

Bingöl'deki trafik kazasında can pazarı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Kazada sürücüler ile kamyonetteki Ramazan P., Medin A. ve Nevzat B. ile otomobildeki Sema T. ve Musa T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl'deki trafik kazasında can pazarı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Medin A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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