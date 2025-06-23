Binlerce yıl öncesine ait! Çiftçi şüphelenince ortaya çıktı... Bırakıp kaçtılar

Denizli'de tarlasında çalışan bir çiftçi, yan tarlada kaçak kazı yapıldığından şüphelenerek jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahısların binlerce yıllık lahdi topraktan tam çıkaramadan kaçtıklarını belirledi. Şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Emircik Mahallesi Kayran mevkiinde çalışmak için gittiği tarlasının yan tarafındaki arazide kazı yapıldığından şüphelenen bir çiftçi, durumu jandarmaya bildirdi.

BİNLERCE YILLIK LAHİT BULUNDU

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede kaçak kazı yapıldığını belirleyerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan detaylı incelemede kaçak kazı yapılan alanda binlerce yıllık tarihi bir lahit bulduğu ve şüphelilerin yakalanmaktan korkarak buldukları eseri toprak altında tam olarak çıkaramadan olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti.

Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapılan alanı koruma altına alırken, bulunan lahdin incelenmesi için Denizli Müze Müdürlüğü yetkilerine bilgi verildi. Uzmanların lahitte yapacakları incelemenin ardından eserin nasıl korunacağına karar verileceği öğrenildi.

Kaçak kazıyı yarım bırakıp ortadan kaybolan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.