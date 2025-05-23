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Bir anda patladı, sonrasında alev aldı! Telefoncuda korku dolu anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da telefon tamircisinde bir cep telefonu, batarya kaynaklı önce patladı sonra alev aldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Çukurova ilçesinde bulunan bir telefon tamircisinde meydana geldi.

PATLAYIP ALEV ALDI

Bir şahıs telefonu arızalanınca teknik servise getirdi. Teknik eleman telefonu tamir ederken cep telefonu birden patladı ve yanmaya başladı.

Patlama sesiyle önce korkan eleman, daha sonra yanan telefonu eliyle aşağı attı. Bu panik anları saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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