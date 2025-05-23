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Bir eve kabusu yaşattılar, 2 şehre dağıldılar... Yüzlerini utançtan açamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir eve kabusu yaşattılar, 2 şehre dağıldılar... Yüzlerini utançtan açamadılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta girdikleri evde 800 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 4 kişi Kayseri ve Ankara'da yakalandı. Kadınlardan birinin kucağında bebeğiyle cezaevine girmesi ise dikkat çekti.

Tokat'ta Perakende Mahallesi'ni hedef belirleyen 4 hırsız girdikleri evde 800 bin TL değerinde ziynet eşyasını çaldı. Ekipler olayla ilgili başlattıkları geniş çaplı çalışmada, şüphelilerin Kayseri'ye gittiklerini belirledi. 

Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kadın ve 1 erkek ve kullandıkları otomobili belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Kayseri'den geldikleri tespit edildi.

Bir eve kabusu yaşattılar, 2 şehre dağıldılar... Yüzlerini utançtan açamadılar - 1. Resim

KAYSERİ VE ANKARA'YA DAĞILMIŞLAR

Zanlılardan S.E. ve B.Y., Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir otomobil içerisinde çalınan ziynet eşyaları ile A. T. ve S.Ç. ise Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Bir eve kabusu yaşattılar, 2 şehre dağıldılar... Yüzlerini utançtan açamadılar - 2. Resim

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE GİTTİ

Tokat'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S. E. ve B. Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A. T. ve S. Ç. yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir eve kabusu yaşattılar, 2 şehre dağıldılar... Yüzlerini utançtan açamadılar - 3. Resim

Tutuklanan kadın zanlılardan birinin kucağında bebek bulunması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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