Bir eve kabusu yaşattılar, 2 şehre dağıldılar... Yüzlerini utançtan açamadılar

Tokat'ta girdikleri evde 800 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 4 kişi Kayseri ve Ankara'da yakalandı. Kadınlardan birinin kucağında bebeğiyle cezaevine girmesi ise dikkat çekti.

Tokat'ta Perakende Mahallesi'ni hedef belirleyen 4 hırsız girdikleri evde 800 bin TL değerinde ziynet eşyasını çaldı. Ekipler olayla ilgili başlattıkları geniş çaplı çalışmada, şüphelilerin Kayseri'ye gittiklerini belirledi.

Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kadın ve 1 erkek ve kullandıkları otomobili belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Kayseri'den geldikleri tespit edildi.

KAYSERİ VE ANKARA'YA DAĞILMIŞLAR

Zanlılardan S.E. ve B.Y., Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir otomobil içerisinde çalınan ziynet eşyaları ile A. T. ve S.Ç. ise Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

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KUCAĞINDA BEBEĞİYLE GİTTİ

Tokat'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S. E. ve B. Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A. T. ve S. Ç. yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan kadın zanlılardan birinin kucağında bebek bulunması dikkat çekti.