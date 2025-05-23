Katil itfaiye erinin nişanlısı konuştu: Cinayetten sonra söyledikleri kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu eşini ve çocuklarını öldüren katil itfaiye erinin nişanlısı dehşete düşüren olayın ardından sessizliğini bozdu. F.T., katilin ilk etapta evli olduğunu bilmediğini söyleyip "Görülmekte olan boşanma davası olduğunu söyledi. Dava saati attı ama o başka davaymış" dedi. F.T. cinayet sonrası itfaiye erinin kan donduran sözlerini de anlattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi 18 Mart'ta vahşi bir cinayete sahne oldu. 2015 yılında bir ev yangınında mahsur kalan yaşlı kadını kendi oksijen maskesini vererek kurtarınca kahraman ilan edilen itfaiye eri Turgay Gezgin, eşi ve iki çocuğunun katili oldu.

ETERLE UYUTUP ATEŞE VERDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada Turgay Gezgin tutuklandı. Derinleştirilen soruşturmada yangının kundaklama olduğu, Gezgin'in eşini eter vererek uyuttuğu öne sürüldü.

Soruşturma devam ederken Gezgin'in bu olaydan sonra nişanlandığı da ortaya çıktı.

NİŞANLISI AÇIĞA ALINDI

Savcılık, Gezgin'le nişanlanan F.T.'nin gözaltına alınmasına karar verildi.

Sorgulanan F.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hakkındaki soruşturma nedeniyle hemşirelik görevinden açığa alındı.

F.T. sessizliğini, Star TV'nin gündüz kuşağına konuk olarak bozdu.

Turgay Gezgin'in evli olduğunu bilmediğini iddia eden kadın, "Kendi ailesini yok ettiyse, beni yok etmesi içten bile değildi. Bizi bir hafta yaşatmazdı" diye konuştu.

BAŞKA DAVANIN SAATİNİ ATMIŞ

NTV'nin haberine göre, Turgay Gezgin ile hastanede tanıştıklarını, sonrasında sosyal medyada birbirlerini takip ettiklerini anlatan F.T., "Sürekli arıyordu, mesaj atıyordu. Evde kalmadığını, annesiyle ve ablasıyla kaldığını söylüyordu bana. Görülmekte olan boşanma davası olduğunu söyledi. Dava saati attı ama o başka davaymış" diye konuştu.

F.T., yangından sonra, 9 Mayıs günü evlilik teklifi aldığını da söyledi.

"ÇOCUKLARIM ÖLDÜ, ARTIK YAŞAYAMAM"

F.T. isimli kadın şöyle devam etti:

"Böyle bir şey yapacağını bilseydim, katil şüphesiyle alınan birinin yanına kendi çocuklarımı götürmezdim. Çok sessiz, sakin duruyordu. Şüphelenecek bir şeyim yoktu.

Beni olaydan sonra aramıştı. Üzgündü. İçine doğan kötülüğün gerçekleştiğini söylemişti. 'Bak gördün mü benim hislerim çıkıyor' gibi bir şey söyledi. 'Benim ailem, çocuklarım öldü. Ben artık yaşayamam' diyordu."

Açığa alınan hemşire Turgay Gezgin'in hayatındaki tek kadının kendisi olmadığını savundu ve "Suçsuzum" dedi.