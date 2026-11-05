Bir hafta sonra dünya evine girecekti! Safiye'nin cenazesinde yürek burkan manzara

Aydın'da bir hafta sonra evleneceği Denizli'deki evini temizlemeye giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gelin olmasına günler kala hayatını kaybeden genç kızın tabutuna telli duvak konulurken, cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

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Dün sabah saatlerinde Aydın-Denizli kara yolu Kuyucak Gencelli Mahallesi yakınlarında 09 ACD 749 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşarak takla atmıştı.

Bir hafta sonra dünya evine girecekti! Safiyenin cenazesinde yürek burkan manzara

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Kazada bir hafta sonra düğünü yapılarak dünya evine girecek olan Safiye Kaymakçı (25) hayatını kaybetmiş, araçta bulunan H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., ve F.K. yaralanmıştı.

Bir hafta sonra dünya evine girecekti! Safiyenin cenazesinde yürek burkan manzara

Yapılan otopsinin ardından bugün sabah saatlerinde Safiye Kaymakçı'nın cenazesi gelin çıkacağı eve getirilerek önce helallik alındı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde genç kız dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bir hafta sonra dünya evine girecekti! Safiyenin cenazesinde yürek burkan manzara

ANNE VE BABAYI YAKINLARI TESELLİ ETTİ

Cenaze törenine damat Şaban Kaymakçı'nın yanı sıra çevre köylerden ve illerden çok sayıda vatandaş katıldı. Bir hafta sonra kızlarını gelinlikle uğurlama hazırlığı yapan anne Semra ve baba Sabahattin Demirtaş'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Bir hafta sonra dünya evine girecekti! Safiyenin cenazesinde yürek burkan manzara

Bir hafta sonra dünya evine girecekti! Safiyenin cenazesinde yürek burkan manzara

Bir hafta sonra dünya evine girecekti! Safiyenin cenazesinde yürek burkan manzara

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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