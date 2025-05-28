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Bircan Yaşa'yı bir telefonla dımdızlak bıraktılar... Günlerdir ağlayan kadının başına gelenler şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bircan Yaşa&#039;yı bir telefonla dımdızlak bıraktılar... Günlerdir ağlayan kadının başına gelenler şoke etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de Bircan Yaşa, kendisini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcılara kandı evini sattı. 2 milyon lirayı alan dolandırıcılar kadına telefonu kırdırtıp karakola çağırdı. Gerçeği öğrenen Yaşa, sokakta kalma korkusuyla dakikalarca ağlayıp yardım istedi.

Dolandırıcılar  Kocaeli Gölcük'te yaşayan 55 yaşındaki Bircan Yaşa'yı tuzaklarına düşürdü. Kendisini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcı, "Evinize sahte tapu çıkarmışlar, satacaklar" deyip Yaşa'yı emlakçıya yönlendirdi.

Emlakçının yönlendirmesiyle aynı gün içinde ev, 2 milyon 100 bin liraya M.H.T. isimli şahsa satıldı.

MASKELİ KİŞİYE TÜM PARASINI VERDİ

Yaşa, paranın bir kısmını dolar, bir kısmını havale bir kısmını ise altın olarak aldı. Eve gelen Yaşa'yı aynı dolandırıcı tekrar aradı. Çeşitli söylemlerle Yaşa tekrar harekete geçerek, parayı Gölcük'te maskeli bir şahsa teslim etti.

Bircan Yaşa'yı bir telefonla dımdızlak bıraktılar... Günlerdir ağlayan kadının başına gelenler şoke etti - 1. Resim

TELEFONUNU DA KIRDIRDILAR

Ertesi gün ise aynı dolandırıcı talihsiz kadını aradı. Evde balta, keser olup olmadığını sordu. Dolandırıcının yönlendirmesiyle dolandırılan kadın, kaldırım taşıyla cep telefonunu paramparça etti.

Karakola giden Yaşa, o isimde bir başkomiser olmadığını öğrendiğinde ise dünyası başına yıkıldı. Aynı emlakçı tarafından ev başka birine satılırken, yeni alan ev sahipleri ise Yaşa'yı arayarak çıkmasını istedi. Kardeşine sarılarak dakikalarca gözyaşı döken Yaşa, sokakta kalmaktan korkuyor.

Bircan Yaşa'yı bir telefonla dımdızlak bıraktılar... Günlerdir ağlayan kadının başına gelenler şoke etti - 2. Resim

"KAFAM ÇALIŞMADI, BEYNİM DURDU"

Başından geçenleri anlatan Bircan Yaşa, "Ben bu evi çok zorluklarla aldım. Her yere gittim. Beni başkomiser olarak arıyor. Kenan Birkan olarak kendini bana tanıttı. ‘Hesabınızdan para çekilmiş. Bankacının da haberi var. Evinize sahte tapu çıkarmışlar, evinizi satacaklar' dedi.

Bana kimlik numarası, kimliğimi attı. Bilgiler aynı, fotoğraf ayrı. Ben inandım, kafam çalışmadı, beynim durdu. Bana, ‘Evi satacaksın, Yatırım Emlak'a gideceksin, evi satacaksın' dedi. ‘Tapu dairesinde bütün evraklar değişti, hiç korkmadan imzayı at. Tapunu 15 gün sonra çıkartıp vereceğiz' dedi.

"EMLAKÇI DA İŞİN İÇİNDE"

Beni çok tehdit etti. Korkudan hiçbir şey söyleyemedim. Emlakçının yeri karakolun hemen karşısında, postanenin yanında. Bunların da elinin olduğunu düşünüyorum. Aynı gün hemen satıldı. 2 milyon 100 bine satıldı. 100 bin lirasını emlakçı komisyon aldı. Parayı dolar olarak aldım, altın olarak aldım. Eve geldim tekrar aradı. ‘Parayı aldın mı?' diye sordu. Kamerayı açtırdı, paraları gördü. Akşam aradı hastanenin oraya çağırdı. Paraları istedi benden. Görüntülü arayarak bir şahsı tarif etti, adrese gönderdi. Görsem tanıyamam. Benim parayı alan kişi de maskeliydi" dedi.

Bircan Yaşa'yı bir telefonla dımdızlak bıraktılar... Günlerdir ağlayan kadının başına gelenler şoke etti - 3. Resim

TELEFONU KIRDIRIP 'KARAKOLA GEL' DEMİŞLER

Dakikalarca gözyaşı dökerek yardım isteyen Bircan Yaşa, "Ertesi sabah yine aradı, keser sordu, balta sordu. ‘Kaldırım taşı bul' dedi. Buldum. ‘Telefonu kır, hattı kır. Karakola gel' dedi. Karakola gittim, ‘böyle birisi burada yok dediler.' Şikayette bulundum.

Emlakçıdan da şikayetçi oldum. Hepsinden şikayetçi oldum. Bugün aynı emlakçı müşteri getirdi. Sokakta kalacağım, gidecek yerim yok. Nereye gideyim. Bana yardım edin, yalvarıyorum. Sokaklarda kalmak zorunda kalacağım. Çok mağdurum" ifadelerini kullandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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