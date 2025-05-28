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Üçlü priz içine gizli kamera koymuştu: Tacizcinin hedefinde kız öğrenciler varmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de dairesini odalara bölüp kiralayan adam, prize sakladığı casus kamera ile mahrem görüntüleri kaydetti. Şüphelinin ilanlarında kendisini öğrenci dostu olarak tanıtıp özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı.

Casus kamera skandalından biri de  Denizli'de yaşandı. 48 yaşındaki Murat F., bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölüp, günlük kiraya verdi. Odayı kiralayan M.A., yatağına uzandığında duvara montelenmiş üçlü prizdeki küçük ışık yansımasını fark etti. 

Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Üçlü priz içine gizli kamera koymuştu: Tacizcinin hedefinde kız öğrenciler varmış - 1. Resim

ONLARCA MAHREM GÖRÜNTÜ BULUNDU

Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi.

Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üçlü priz içine gizli kamera koymuştu: Tacizcinin hedefinde kız öğrenciler varmış - 2. Resim

PİŞKİN SAVUNMA

Emniyetteki ifadesinde fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat F., yaşanılan durum nedeniyle utandığını ifade etti.

Üçlü priz içine gizli kamera koymuştu: Tacizcinin hedefinde kız öğrenciler varmış - 3. Resim

KIZ ÖĞRENCİLERİ HEDEFİNE ALMIŞ

Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı.

Üçlü priz içine gizli kamera koymuştu: Tacizcinin hedefinde kız öğrenciler varmış - 4. Resim

Murat F.'ye ait apart dairesinin camında yer alan kiralık apart ilanında özellikle "kız öğrenciye" diye belirtmesi dikkat çekti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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